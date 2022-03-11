مصر.. إعدام 7 أشخاص مدانين بالإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 6:40 مساءً

أعدمت السلطات القضائية المصرية، خلال الأسبوع الجاري،سبعة مدانين في قضايا إرهاب.

ويأتي التنفيذ في حق المنتسبين لجماعة “أجناد مصر” بعد يومين فقط من تنفيذ حكم الإعدام في حق 4 من المتهمين في قضية (ميكروباص حلوان) ليكون عدد من نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحقهم 7 مدانين خلال الأسبوع الجاري.

ويعتبر “أجناد مصر”، تنظيما متطرفا مصريا تشكّل عام 2013، ينشط في سيناء، أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ13 متهما في قضية “أجناد مصر”، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

كما عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين اثنين، أحدهما قاصر، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 5 متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر”، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها “تكفير الدولة ومواجهتها، والسعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع”.

ومنذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، أصدرت مصر حكم الإعدام على مئات الجهاديين أو الإسلاميين أو المعارضين، غالبًا في محاكمات جماعية – أحيانًا أمام محاكم عسكرية – دانها المجتمع الدولي.

الى ذلك، قال مدافع عن حقوق الإنسان من منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن عمليات الإعدام “هي الأولى منذ ستة أشهر”.

ووفق آخر الأرقام التي نشرتها منظمة العفو الدولية، فقد أُعدم 107 أشخاص في عام 2020 في مصر.