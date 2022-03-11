الخسائر تتوالى.. مقتل جنرال روسي ثالث في 8 أيام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 6:20 مساءً

تتوالى الخسارات التي تتلقاها القوات الروسية في ميدان الحرب الأوكرانية. اذ ان بعضا من ابرز قادتها العسكريين قد فقدوا أرواحهم في المعارك الدائرة منذ أسبوعين.

وفي آخر التطورات، كشفت صحيفة ديلي ميل ان جنرالا ثالثا قد لقي حتفه في اوكرانيا خلال ٨ ايام فقط في ضربة قوية للقوات الروسية في اوكرانيا.

واعلنت السلطات الاوكرانية ان الجنرال “أندريه كوليسنيكوف” هو أجدد الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الروسي.

وتشير المعلومات الى ان ٢٠ جنرالا روسيا يقودون المعارك في الغزو.

في السياق،أفادت ديلي ميل بأن المسؤولين الغربيين قالوا ان هذه الخسائر المتتالية تشي بإحتمال ان هؤلاء القادة يضطرون الى القتال في الصفوف الأمامية، لأن الفصائل الروسية اما غير قادرين ان يتخذوا قرار الهجوم ، او انهم خائفون من الاندفاع الى الأمام.

ويأتي مقتل الجنرال “كوليسنيكوف” بعد أربعة ايام فقط من مقتل واحد من القادة الكبار وهو ” فيتالي غيراسيموف”.

في سياق متصل، لفتت الصحيفة الى ان الجنرال شارك في الحرب الشيشانية الثانية، والعمليات الروسية في سوريا، وفي معارك ضم شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤. وقد حاز على ميداليات بعد مشاركته في هذه المعارك.

كذلك، قتل الجنرال الكبير ” اندريه سوخوفيتسكي” الأسبوع الماضي. وذلك بعدما كتب زميله على مواقع التواصل بعد اصابته بطلقة من أحد القناصين أثناء عملية استثنائية.