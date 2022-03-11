شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 564 شخصاً في أوكرانيا بينهم 41 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن مقتل 564 شخصا في أوكرانيا منذ 24 فبراير بينهم 41 طفلا.

ونقلت وكالة رويترز عن عمدة كييف، أن نحو مليوني شخص ما زالوا داخل العاصمة الأوكرانية.

وكشف مستشار الرئيس الأوكراني، أن العاصمة كييف تحت الحصار لكنها جاهزة للقتال والقيادة السياسية للبلاد بأكملها داخل العاصمة.

وأعلنت مفوضية اللاجئين، أن 12,65 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأوكرانيين الذين يواجهون أزمة إنسانية بسبب حرب اختارها بوتين.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه يتفهم شعور الأوكرانيين بالخيبة إذا لم يحصلوا على المساعدات والدعم بسرعة، لافتًا إلى أن أوروبا تجهز بدائل للنفط والغاز الروسيين ولكن ذلك لن يحدث بشكل فوري.

وأوضح أن العقوبات ضد روسيا قد تؤذي شركات أوروبية ولكنه ثمن يجب دفعه، مؤكدًا أن العقوبات تستهدف الأفراد النافذين في روسيا الذين يغذون آلة الحرب.