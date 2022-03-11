شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تحذر: الحرب الأوكرانية قد ترفع أسعار الغذاء 20% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة من ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف بما تتراوح بين ثمانية و20 بالمئة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

وشككت الفاو في قدرة أوكرانيا على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضًا بصادرات الغذاء الروسية، وفقًا لـ”رويترز”.

وقالت الفاو إن روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معًا 19 بالمئة من الإمدادات العالمية من الشعير و14 بالمئة من إمدادات القمح وأربعة في المئة من الذرة وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.