شكرا لقرائتكم خبر عن حجب «إنستجرام» في روسيا بعد «فيسبوك» و«تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا حجب إنستجرام بعد منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأعلنت ذلك هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) في بيان، مشيرة إلى أن انستجرام كان يتم استخدامه لنشر دعوات للعنف ضد المواطنين والجنود الروس وسط الحرب في أوكرانيا.

وكان مكتب المدعى العام أمر (روسكومنادزور) في وقت سابق بتقييد الوصول إلى انستجرام، كما أعلن حذف حسابه على التطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة الأم "ميتا"، التي تملك انستجرام وفيسبوك وواتساب إن عبارة "الموت للغزاة الروس" تم السماح بنشرها، مما أثار الغضب في موسكو.