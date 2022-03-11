شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تفرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت رئيسة المفوضة الأوروبية، فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يجهز لجولة رابعة من العقوبات على روسيا.

وقال فون دير لاين في مؤتمر صحفي في قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في فرساي، بالقرب من باريس إن التكتل سوف "تفرض حزمة رابعة من العقوبات".

ولم تقدم فون دير لاين تفاصيل بشأن الحزمة ولكن مصادر قالت لوكالة الأنباء الألمانية، إن دول الاتحاد الأوروبي والحلفاء بينهم الولايات المتحدة سوف يبطلون وضع روسيا التجاري التفضيلي بوصفها عضو بمنظمة التجارة العالمية.

ومن شأن خطوة تجريد روسيا من هذا الوضع أن يمهد الطريق أمام فرض رسوم على السلع الروسية.