تقارب البيت الشيعي ورئاسة الجمهورية وتظاهرات كربلاء في نشرة السومرية

= ترجيحات بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل.. والاتحاد الوطني يرفض التنازل عن المنصب.

= السفارة الأمريكية تجري اختبارا لمنظومة السي رام.. وقوات الامن تقتل خمسة ارهابيين بينهم قيادي في كركوك.



= العشرات يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على رفع الاسعار.. واجراءات حكومية رادعة ضد المحتكرين.