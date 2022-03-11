انت الان تتابع خبر تقارب البيت الشيعي ورئاسة الجمهورية وتظاهرات كربلاء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في تطور لافت.. اتصالات متبادلة بين الصدر والمالكي.. والكاظمي يوصي بتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.
= ترجيحات بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل.. والاتحاد الوطني يرفض التنازل عن المنصب.
= السفارة الأمريكية تجري اختبارا لمنظومة السي رام.. وقوات الامن تقتل خمسة ارهابيين بينهم قيادي في كركوك.
= العشرات يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على رفع الاسعار.. واجراءات حكومية رادعة ضد المحتكرين.
= السفارة الأمريكية تجري اختبارا لمنظومة السي رام.. وقوات الامن تقتل خمسة ارهابيين بينهم قيادي في كركوك.
= العشرات يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على رفع الاسعار.. واجراءات حكومية رادعة ضد المحتكرين.