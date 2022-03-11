شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية تشارك بدورة الاتحاد البرلمانى الأفريقى برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح الدورة الـ77 للاتحاد البرلمانى الأفريقى فى العاصمة الرواندية كيجالى، إذ تشغل "أبو شقرة" نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد.

وأشادت النائبة، فى كلمتها نيابة عن الوفد المصرى، بالجهود المصرية فى مجال تمكين المرأة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتوجهت بالشكر إلى رواندا "بلد الألف هضبة" على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للجميع، قائلة: "بصفتى نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلمانى الأفريقى أرحب بكل نائبات أفريقيا، وأقول لهم كل عام وأنتن بخير بمناسبة اليوم العالمى للمرأة".

وأضافت النائبة: "احتفلنا فى مصر بيوم المرأة العالمى برعاية وتشريف السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، وتم تكريم النماذج المصرية الملهمة"، مؤكدة أن "المرأة عصب المجتمع وأساس ازدهاره، وبمناسبة تدشين اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، اقترح أن تكون هناك ورش عمل وندوات فى دول القارة لشرح كيفية استفادة المرأة، خاصة صاحبات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من هذه الاتفاقية".

ويناقش الاتحاد البرلمانى الأفريقى فى دورته الحالية مجموعة من القضايا المهمة، على رأسها المشاركة فى إطلاق الدراسة الإقليمية للاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى الأفريقى بشأن التحيز الجنسى والتحرش والعنف ضد المرأة فى البرلمانات الأفريقية، ومساهمة البرلمانات فى مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز الحكم الرشيد، وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية من أجل التحول الاقتصادى لأفريقيا.