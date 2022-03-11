أكثر من 6 آلاف أوكراني وصلوا إسرائيل منذ بدء الغزو الروسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 3:16 مساءً

بعد الهجمات العسكرية التي شنتها روسية على الاراضي الاوكرانية، هاجر ما يقارب أكثر من 2.5 مليون شخص الى مختلف انحاء العالم.

واليوم ذكرت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، أن 6166 أوكرانيًا وصلوا إلى تل أبيب، منذ بدء الحرب الروسية على البلاد في الرابع والعشرين من فبراير المنصرم.

وبحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت آحرنوت” فوفق الدائرة فإن هؤلاء يحملون جوازات سفر أوكرانية، مشيرةً إلى أنه تم رفض إدخال 214 شخصًا منهم لأسباب قانونية تتعلق بقانون الهجرة.

وأشارت إلى أنه أمس حتى ومنتصف الليل وصل 1.106 وتم منع 23 منهم من الدخول، فيما وصل بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم 228 أوكرانيًا، وتم منع دخول 4 منهم.

وأوعزت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أمس بنقل الذين تم منعهم وبقوا في مطار اللد “بن غوريون”، إلى أحد الفنادق لحين اتخاذ قرار بشأنهم.