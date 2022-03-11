شكرا لقرائتكم خبر عن مع تصاعد الأزمة.. بنوك غربية تطالب روسيا بسداد 120 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال بنك التسويات الدولية، الخميس، إن البنوك الدولية تدين بأكثر من 121 مليار دولار على كيانات روسية.

وكشف بنك التسويات – الذي علق عضوية روسيا – أن البنوك الأوروبية لديها أكثر من 84 مليار دولار من إجمالي المطالبات، وتبلغ الديون المستحقة على روسيا لإيطاليا 25.3 مليار دولار، وفرنسا بـ 25.1 مليار دولار، والنمسا بـ 17.5 مليار دولار، وأمريكا 14.6 مليار دولار، وفقًا لـ”CNN”.

وخرجت عشرات الشركات والمؤسسات من روسيا عقب غزوها أوكرانيا، ويعتبر بنك غولدمان ساكس هو أول بنك غربي كبير يخرج من روسيا بعد غزو أوكرانيا، ويتوقع أن يتبعه العديد من البنوك مما سيكلفها خسائر قد تصل إلى عشرات المليارات.

وتلقي روسيا اللوم على الغرب بسبب الحرب الاقتصادية عليها، وتعهدت موسكو بالانتقام من العقوبات، بينما أشارت بعض البنوك إلى إمكانية مصادرة أصولها أو تأميمها من قبل الكرملين.