شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تصاعد أعداد القتلى نتيجة هجمات روسية قد ترقى لجرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من تصاعد أعداد القتلى نتيجة هجمات روسية قد ترقى لجرائم حرب.

وكشفت المفوضية، أن لديها تقارير موثوقة عن استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في أوكرانيا، معربة عن قلقها من تغييرات محتملة في سياسة فيسبوك تسمح بدعوات للعنف ضد جنود روس.

في الوقت نفسه أكدت مفوضية اللاجئين أن 12,65 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت أن الوصول للمتضررين في ماريوبول وخاركيف ما زال مقيدا للغاية، مشيرة على أنها الخليج 365 المفاوضات لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الأوكرانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى 11 مارس.

من ناحيته كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا أطلقت ٣٢٨ صاروخ كروز من الجو والبحر على أوكرانيا منذ بداية الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن عمدة خاركيف، أنه تم تدمير 48 مدرسة في المدينة جراء القصف الروسي المتواصل.