شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز قرب 113 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واصلت عقود النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعًا بأكثر من دولارين إلى 108.11 دولار للبرميل.

وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب بأكثر من 3 دولارات، أو 3.3%، إلى 112.67 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة تقلبًا في الأسعار، وتعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حيث تزود أوروبا بثلث الغاز و7%، من النفط العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس 1.81 دولار أو 1.63%، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار. ونزلت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 2.68 دولار أو 2.47%، لتبلغ عند التسوية 106.02 دولار.