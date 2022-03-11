شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز قرب 113 دولارًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
واصلت عقود النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعًا بأكثر من دولارين إلى 108.11 دولار للبرميل.
وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب بأكثر من 3 دولارات، أو 3.3%، إلى 112.67 دولار للبرميل.
وشهدت أسعار النفط خلال الأيام السابقة تقلبًا في الأسعار، وتعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حيث تزود أوروبا بثلث الغاز و7%، من النفط العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس 1.81 دولار أو 1.63%، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار. ونزلت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 2.68 دولار أو 2.47%، لتبلغ عند التسوية 106.02 دولار.
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