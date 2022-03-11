المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني يكشف عن قيمة أضرار الحرب

10 مارس , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستينكو، اليوم (الخميس)، إن الأضرار التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا حتى الآن تقدَّر بـ100 مليار دولار، حسب تقييمات أولية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد «بيترسون للاقتصاد الدولي»، وهو مركز أبحاث أميركي، أن «التقييمات الأولية للغاية التي أجريناها تُظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دُمرت (من قبل روسيا) تبلغ نحو 100 مليار دولار أميركي».
مع ذلك، قدّر المسؤول أن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد «بالنظر إلى الظروف الحالية»، مشيراً إلى «سعر الصرف المستقر إلى حد ما». وأوضح أن «نحو 50% من شركاتنا لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها».
كذلك شدد مستشار فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تشهد «كارثة حقيقية... أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن يتخيله أيٌّ منّا».
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