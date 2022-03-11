عقوبات بريطانية على 386 نائباً في الدوما الروسي

وقالت الوزارة في بيان: "فرضت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، لدعمهم للمنطقتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا، لوغانسك ودونيتسك".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات تشمل تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على دخول البلاد".

