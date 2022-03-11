الارشيف / اخبار العالم

بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا "لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأشارت تراس في بيان إلى أن "هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت".

وكانت الحكومة البريطانية، أدرجت أمس الخميس 7 رجال أعمال روس على قائمتها السوداء، وقامت بفرض حظر سفر عليهم وتجميد أصولهم بسبب "ارتباطهم بالكرملين"، بحسب وزيرة الخارجية ليز تراس.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا