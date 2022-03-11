شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح التصويت بانتخابات الوفد بعد صلاة الجمعة.. و700 عضوا أدلوا بأصواتهم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، منذ قليل، فتح باب التصويت بعد غلقه مؤقتًا لأداء صلاة الجمعة.

وأدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، منذ قليل، بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022‪.

وكان قرابة 700 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لحزب الرفد أدلوا بأصواتهم قبل وقف عملية التصويت مؤقتا لأداء صلاة الجمعة في حين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يصل الي 6770عضوا.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

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