شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة نهائيا على قانونين و3 اتفاقيات حصاد النواب فى أسبوع..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الماضيين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة نهائيا على مشروعى قانونين، والموافقة في المجموع على ثلاثة مشروعات قوانين، كما وافق "النواب" نهائياً على 3 اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة.

وفيما يلى نستعرض حصاد مجلس النواب في أسبوع.

وافق مجلس النواب "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحرص على توفير حياة كريمة لكل المصريين حتى من ارتكب جرماً أو خطأً، كما وافق "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي لدعم جهود الدولة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، بينما وافق في المجموع على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة القادمة، وهي:

تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن "لمواجهة الجرائم المهددة للأمن القومي المصري".

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية "للقضاء على فوضى السوق العقاري ودعم حياة كريمة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار".

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "لمنع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين".

كما وافق نهائياً على (3) اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة.

وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في بعض المشكلات التي تتعلق بدوائرهم، واحال (34) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل الصالح العام لمصرنا الغالية، مشيدا بجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان، كما وجه التحية للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل نصف المجتمع وأساس الأسرة.

وتوجه رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية لدولة الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وفيما نشاط الأمانة العامة

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ورشة عمل للسادة أعضاء المجلس، حول "الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة التشريعية"، يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 بمقر مجلس النواب.

وفي كلمته في افتتاح ورشة العمل، نقل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للسادة الأعضاء، مؤكداً حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلماني.

وأكد المستشار مناع أن هذه الورشة تأتى في إطار جهود الأمانة العامة للمجلس الداعمة للمسيرة البرلمانية من خلال توفير البرامج التدريبية التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، لافتاً إلى أن محتوى هذا البرنامج يتناول الدور التشريعى للمجلس وأصول الصياغة الفنية للتشريعات.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022.