شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد: العملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أن الانتخابات تشهد إقبالًا شديدًا من أعضاء الهيئة الوفدية، وأن الانتخابات تشكل مشهدًا ديمقراطيًا، كعادة حزب الوفد على مر التاريخ.

وأشار زين الدين إلى أن الانتخابات تجرى تحت لجنة قضائية من النيابة الإدارية تشرف على العملية الانتخابية بالكامل من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.

وأكد زين الدين أن حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي حضاري في كل الانتخابات، وأنها تجرى في سهولة ويسر.