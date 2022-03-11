شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الكرملين، اليوم، أنه بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، مؤكدًا أن قوات الناتو عززت وجودها قرب حدود روسيا الغربية.

وأكد أن أزمة أوكرانيا ستنتهي حين يلبي الطرف الأوكراني كل مطالبنا، مشيرًا إلى أن الغرب كان سيبدأ بفرض العقوبات ضد روسيا حتى ولو لم نبدأ العملية العسكرية.

وأوضح أن زيادة دفاعات روسيا الغربية تأتي ردا على تعزيز دول الناتو قدراتها العسكرية قرب حدودها، لافتًا إلى أن هناك تفاقم كبير في خطاب الكراهية ضد الروس في الخارج وينبغي على رعايانا أن يتوخوا الحذر.

وأضاف أن موقف روسيا واضح بشأن المحادثات مع أوكرانيا والجانب الأوكراني يعرفه، مبينًا أن روسيا تريد إجابات من الغرب بشأن مخاوفها الأمنية لإنهاء أزمة أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس بوتن سيعقد محادثات مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو لمناقشة أزمة أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وكشف أن روسيا طلبت من الغرب مرارا أن يضغط على كييف لتتوقف عن استهداف شعبها، كما تم إبلاغ الغرب مرارا بشأن هواجسها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا لكنها لم تحصل على إجابات، مؤكدًا أنه يلزم اتخاذ إجراءات حاسمة جدا لوقف أنشطة شركة ميتا إذا تأكد سماحها بالتحريض ضد الجيش الروسي.