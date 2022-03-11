شكرا لقرائتكم خبر عن الأطلسي: الممرات الإنسانية في أوكرانيا هو أقل ما يمكن القيام به والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة إن إنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا لعمليات الإجلاء ودخول المساعدات هو أقل ما يمكن القيام به الآن، مؤكدا أهمية أن يلتقي كبار الدبلوماسيين الروس والأوكرانيين.

وفي حديثه لرويترز على هامش منتدى في تركيا، وصف حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسلحة النووية بأنه "خطير" و"طائش" وأكد أن الحلف لن يرسل قوات أو طائرات إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج "ما زلت أعتقد أن من المهم أن نعمل بكل جد من أجل التوصل لحل سياسي ودبلوماسي... الحد الأدنى هو إنشاء ممرات إنسانية بحيث يمكن للناس الخروج وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "ستؤدي على الأرجح ... إلى تصعيد الحرب إلى حرب شاملة بين الحلف وروسيا".