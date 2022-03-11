انت الان تتابع خبر الفيفا يبدي موقفاً من ملعب المدينة الدولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-11 | 13:03
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أبدى الوفدُ التقني، المُرسل من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي والشركةِ الراعية لتصفيات كأس العالم، اليوم الجمعة، إعجابه بملعبِ المدينة الدولي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وقالَ عضو الوفد اللبناني، طارق الحاج، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ الخليج 365، إن "الوفد متواجدٌ لليوم الثالث في العراق، وشاهدَ الملعب عن كثب، واطلع على كل ما يتعلقُ بالنقل التلفزيوني والشاشات والإعلانات والمؤتمر الصحفي وجميع التفاصيل التقنيّة التي تخص المباراة".
وأضافَ، أن "الانطباع كان ممتازاً بشأن الملعبِ والأمور جيدة جداً، حيث لمسَ الوفد تعاوناً كبيراً من قبل وزير الشباب رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والملاكات العاملة في وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة، متمنياً أن تظهر المباراةُ بالمستوى التنظيمي الرائع".
تجدرُ الإشارة إلى أن الوفد الذي يزور بغداد يتكون من ثلاثة أشخاصٍ هم الروسي دمتري فكتسفوف والألماني جاكي ريهاسك واللبناني طارق الحاج.
وأضافَ، أن "الانطباع كان ممتازاً بشأن الملعبِ والأمور جيدة جداً، حيث لمسَ الوفد تعاوناً كبيراً من قبل وزير الشباب رئيس الاتحاد، عدنان درجال، والملاكات العاملة في وزارةِ الشباب والرياضة واتحاد الكرة، متمنياً أن تظهر المباراةُ بالمستوى التنظيمي الرائع".
تجدرُ الإشارة إلى أن الوفد الذي يزور بغداد يتكون من ثلاثة أشخاصٍ هم الروسي دمتري فكتسفوف والألماني جاكي ريهاسك واللبناني طارق الحاج.
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