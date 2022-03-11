السفارة الاميركية تباشر باستخدام منظومة السيرام وسط بغداد

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "السفارة الاميركية في بغداد، باشرت باستخدام منظومة السيرام".

وكان مصدر أمني قد أخبر الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، بأنه "سيجري اليوم الجمعة 2022/3/11 اختباراً لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأميركية في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد ويتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية".

