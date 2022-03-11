انت الان تتابع خبر السفارة الاميركية تباشر باستخدام منظومة السيرام وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشرت السفارة الأميريكة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، باختبار منظومة الدفاع الجوي C-RAM.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "السفارة الاميركية في بغداد، باشرت باستخدام منظومة السيرام".
وكان مصدر أمني قد أخبر الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، بأنه "سيجري اليوم الجمعة 2022/3/11 اختباراً لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأميركية في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد ويتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية".
وكان مصدر أمني قد أخبر الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، بأنه "سيجري اليوم الجمعة 2022/3/11 اختباراً لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأميركية في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد ويتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية".