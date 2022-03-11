انت الان تتابع خبر تعليق مفاوضات الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها لن تدع أي "عمل خارجي" يؤثر على رغبتها في إنجاح المفاوضات حول الملف النووي، التي تدور حالياً في فيينا.
وكان الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن سابقاً اليوم تعليق المفاوضات بشكل مؤقت، مستخدماً تعبير "عوامل خارجية" للتحدث عن أسباب التوقف.
وتطالب موسكو بضمانات إضافية، الأمر الذي يصعب التوصل إلى اتفاقية نهائية، بحسب ما يقوله المسؤولون الأوروبيون الذين يشرفون على المفاوضات.
وعبر حسابه في تويتر غرّد بوريل قائلاً "يجب علينا أن نأخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية"، لكنه لم يحدد طبيعتها، مشيراً إلى أن "النص النهائية للاتفاق شبه جاهز".
وتطالب موسكو بضمانات إضافية، الأمر الذي يصعب التوصل إلى اتفاقية نهائية، بحسب ما يقوله المسؤولون الأوروبيون الذين يشرفون على المفاوضات.
وعبر حسابه في تويتر غرّد بوريل قائلاً "يجب علينا أن نأخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية"، لكنه لم يحدد طبيعتها، مشيراً إلى أن "النص النهائية للاتفاق شبه جاهز".