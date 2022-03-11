هزة أرضية تضرب جنوب شرق قضاء بدرة في واسط

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:17:27 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (26)كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط".

ودعت، الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

