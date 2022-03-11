اخبار العالم

هزة أرضية تضرب جنوب شرق قضاء بدرة في واسط

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب جنوب شرق قضاء بدرة في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية محافظة واسط .
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:17:27 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (26)كم جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط".

ودعت، الهيأة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا