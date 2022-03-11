وزير الخارجيَّة: الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع انايانسي روردريغز كاميو نائبة وزير الخارجيَّة الكوبيّ على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة التي يدعو العراق لإيجاد حُلول مُستدامة لها لتعزيز الاستقرار في المنطقة".وأكّد الوزير بحسب البيان، "أهمِّية تدعيم أوجه العلاقات الثنائيَّة عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المُشترَك، بما يُساهِم في تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة، مُعرباً عن تطلـُّع بغداد إلى استمرار، وزيادة الدعم لمُجمَل الجُهُود الجارية على مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، بما يعود بالخير على البلدين".

واشار حسين الى، أنَّ "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار بالعراق، والتنسيق المُشترَك بين البلدين".



من جانبها أكّدت انايانسي روردريغز، "حرص حكومتها على إقامة أفضل العلاقات مع العراق لما يحظى به من أهميَّةُ إستراتيجيَّة في منطقة الشرق الأوسط، وأنَّ إدارة بلادها حريصة على الدفع قُدُماً بالتعاون الثنائيِّ مع بغداد في مُختلِف المجالات بالمرحلة المقبلة".