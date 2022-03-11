روسيا تقصف مجدداً مركزاً للأبحاث النووية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

ذكرت هيئة الرقابة النووية الحكومية الأوكرانية، أن مركزاً للأبحاث النووية، بمدينة "خاركيف"، شرق أوكرانيا، يتعرض لإطلاق النيران مجدداً.



والمنشأة الآن، بدون كهرباء، وهناك أضرار سطحية للمبنى، ويحاولون الآن، تحديد بشكل أكثر دقة، طبيعة العواقب، التي ربما تكون قد حدثت.

ويضم معهد "خاركيف" للفيزياء والتكنولوجيا، مفاعلاً للأبحاث، يعتمد على اليورانيوم منخفض التخصيب.

ووفقاً للجمعية الألمانية لأمن المفاعلات، فقد تم إغلاق مفاعلين أوكرانيين للأبحاث- والمفاعل الثاني يقع في كييف- بالفعل في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران اشتغلت في العديد من الغرف، في سكن للطلاب، نتيجة للقصف.

وذكر التقرير أنه لم يصب أحد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد أتهم روسيا في الرابع من الشهر الجاري بقصف محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، ما اسفر عن حريق ولكن تم السيطرة عليه.

ورفضت روسيا اتهامات زيلينسكي.

وفي وقت لاحق أعلنت القيادة العسكرية الروسية السيطرة الكاملة على المحطة زابوريجيا.

كما تسيطر روسيا على مفاعل تشيرنوبل.