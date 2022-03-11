الكرملين يعلن السماح للسوريين التطوّع للقتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون".

وكانت روسيا حليفا مهمّا للرئيس السوري بشار الأسد عندما اندلع النزاع في سوريا حيث لعبت دورا أساسيا في قلب المعادلة ميدانيا لتصب في صالح نظامه.

وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال بيسكوف للصحافيين "إذا كان الغرب متحمّساً جداً بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضاً متطوّعون يرغبون في المشاركة".

ودعم بوتين خطط السماح لمتطوعين، بما في ذلك أولئك القادمين من الخارج، بالقتال في أوكرانيا في وقت سابق الجمعة وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن

أكثر من 16 ألفا، معظمهم متطوعون من دول الشرق الأوسط، طلبوا المشاركة في الحرب.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا تشكيل كتائب من متطوعين أجانب للانخراط في صفوف قواتها المسلحة للقتال ضد القوات الروسية على أراضيها.