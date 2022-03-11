بدء هدنة جديدة وفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

بدأ عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة سريان هدنة إنسانية جديدة في عدد من المناطق الأوكرانية، بموجب قرار أعلنت عنه السلطات الروسية أمس.



وقال المقر الروسي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا إنه "رغم إفشال أوكرانيا أكثر من مرة لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب المحتجزين قسرا من قبل القوميين في عدد من المدن، وكذلك نظرا لتدهور الوضع الإنساني"، تعلن روسيا اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو في 11 مارس "نظام الصمت" واستعدادها لتأمين ممرات إنسانية، بما يشمل ذلك سلامة مرور الناس، وكذلك مرور قوافل الحافلات والنقل البري المدني.

وحسب المقر الروسي، فإن الممرات الإنسانية تفتح في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن تشيرنيهيف وسومي وخاركوف وماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن 69 شخصا، بينهم 17 طفلا، تمكنوا من استخدام الممر الإنساني خلال اليوم الماضي لمغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة.

وتجاوز مجموع الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا 220.000 شخص، بينهم أكثر من 50 ألفا يحملون الجنسية الروسية، والآخرون من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ودول أخرى.