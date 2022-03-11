بوتين يطلب خططاً لعمليات انتشار رداً على الناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من وزير الدفاع سيرغي شويغو أن يقترح عمليات إعادة انتشار عسكري على الحدود الغربية لروسيا، رداً على تلك التي قام بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية.



وخلال اجتماع متلفز لمجلس الأمن القومي، قال بوتين لشويغو: "بشأن تعزيز حدودنا الغربية بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الناتو هذا يحتاج إلى دراسة وأطلب منكم إعداد تقرير لي".

ونشرت دول الحلف آلاف الجنود في وسط وشرق أوروبا رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا لتعزيز جناحها الشرقي، بينما تطالب روسيا بانسحاب هذه القوات.

ومن بين دول الناتو، تقع بولندا ودول البلطيق الثلاث على حدود روسيا، أما أوكرانيا فلديها حدود مع دول أخرى هي المجر ورومانيا وسلوفاكيا.

وأحد أسباب غزو أوكرانيا هو الخوف من انضمام الجارة إلى الحلف الذي ترى موسكو في عمليات توسعه المتتالية تهديداً وجودياً.