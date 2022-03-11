سفير أوكرانيا باليابان: بوتين قد يستخدم النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

قال السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي اليوم الجمعة إنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا في مواجهة مقاومتها الشرسة للغزو الروسي.



وقال كورسونسكي لرويترز في مقابلة "سنقاتل حتى النهاية، ولن نعيش في دولة تديرها روسيا. "لا يوجد سبب للاعتقاد أن بوسعه (بوتين) تهديدنا، كما يظن، إلى درجة أن نطيح بحكومتنا ونرحب بروسيا بعد ما فعلوه بنا. مستحيل. لذا فإنه قد يستخدم أسلحة نووية".

وفي أواخر الشهر الماضي، أمر بوتين القيادة العسكرية بجعل قوات الردع الروسية، التي تشمل أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى، وأرجع ذلك إلى ما وصفها بالتصريحات العدوانية من قيادات حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.

ولم يهدد بوتين بشكل مباشر باستخدام الأسلحة النووية. لكن لدى إعلانه عن العملية العسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي، قال بعد أن أشار إلى الترسانة النووية الروسية القوية "كل من يحاول عرقلتنا... يجب أن يعلم أن رد روسيا سيكون فورياً. وسيؤدي بكم إلى مثل هذه العواقب التي لم تروها قط في تاريخكم".

وقال كورسونسكي إن "أوكرانيا تعتمد على حلفائها للمساعدة في تفادي أي نوع من التصعيد".

وقال "نحاول العمل مع شركائنا.. القوى النووية الكبرى التي تعرف كيفية مراقبة الوضع فيما يتعلق بالأسلحة النووية، والتي يمكن أن تساعدنا في الحيلولة دون حدوث ذلك".

وتصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وتقول إنها تريد "نزع سلاح" جارتها الموالية للغرب و"تخليصها من النازية"، وكذلك منع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.