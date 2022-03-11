كرواتيا تعلن تحطم طائرة في زغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 مارس 2022

أعلنت الشرطة الكرواتية إن طائرة تحطمت ليل الخميس الجمعة في حديقة في العاصمة زغرب، بينما ذكرت وسائل إعلام أنها على الأرجح طائرة استطلاع مسيرة سوفياتية الصنع كتلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية.



وأغلقت السلطات المنطقة وهي حديقة تقع على بعد 6 كيلومترات من وسط المدينة، ولم تقدم حتى الآن تفاصيل عن نوع الطائرة.

وقال بيان أن سكاناً أبلغوا الشرطة بعدما سمعوا دوي "انفجار أعقب سقوط الآلية".

وأوضح المصدر نفسه أنه "تم اكتشاف حفرة في المنطقة الخضراء" في منتزه جارون المجاور لبحيرة بالإضافة إلى "مظلتين". ولحقت أضرار بعدة سيارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن خبير في الطيران العسكري، أنها قد تكون واحدة من طائرات "توبوليف تو-141" التي استخدمتها القوات الأوكرانية حديثاً.

وهذه الطائرة المسيرة سوفياتية الصنع واستخدمت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وهي تهبط بمظلات.

وتقع زغرب على بعد حوالى 550 كلم على خط مستقيم من أقرب حدود مع أوكرانيا التي تواجه غزوا للقوات الروسية منذ 24 فبراير(شباط). وكرواتيا عضو في الناتو منذ 2009.