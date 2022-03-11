بوتين يأمر بتسهيل إرسال مقاتلين من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي الروسي، وذلك لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد بوتين أنه "سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا".

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية"، فإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد خلال الاجتماع أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس الانفصالية في أوكرانيا".

وتقول وسائل إعلام روسية إن بوتين أمر بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

في الوقت ذاته، أعرب بوتين عن دعمه لاقتراح تقدم به شويغو بنقل أسلحة إلى الانفصاليين في منطقة دونباس في أوكرانيا.

ووافق بوتين على تسليم أنظمة صاروخية تم الاستيلاء عليها مؤخراً إلى الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن وزير الدفاع الروسي اقترح تسليم أنظمة مضادة للدبابات أميركية الصنع مثل جافلين وستينجر إلى مقاتلين من الانفصاليين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي إنه يؤيد مثل هذه الفكرة.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي أن بلاده تعتزم تدعيم حدودها الغربية بأنظمة جديدة، قائلاً إن "هيئة الأركان العامة تعمل على وضع خطة لتدعيم حدودنا الغربية.. من خلال أنظمة جديدة وحديثة وإعادة انتشار الوحدات العسكرية".