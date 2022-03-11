وزير الدفاع الروسي يقترح على بوتين «خطة عسكرية» من 3 بنود في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العملية العسكرية التي تجريها بلاده في أوكرانيا تستمر وفقاً للخطط المطروحة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، بأن "كل شيء يجري وفقا للخطة، ونبلغكم بذلك يوميا".

وخلال الاجتماع، طرح شويغو 3 مسائل طلب مصادقة بوتين عليها، وهي

- مساعدة المتطوعين من الشرق الأوسط في الوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب روسيا،

- تسليم المعدات القتالية التي تم انتزاعها من القوات الأوكرانية خلال العملية إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين،

- تعزيز أمن الحدود الغربية للدولة الروسية بما يشمل نشر قوات إضافية ومنظومات دفاعية متطورة هناك.

وأفادت القناة بأن بوتين وافق على المسألتين الأوليين وطلب من شويغو إعداد تقرير منفصل بخصوص المسألة الثالثة بغية مناقشته وتبني إجراء مناسب.