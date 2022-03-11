وسيا: الانفصاليون الموالون لنا سيطروا على بلدة قرب مدينة ماريوبول المحاصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الانفصاليين الموالين لموسكو شرقي أوكرانيا قد استولت على بلدة فولنوفاكا الواقعة بين دونيتسك ومدينة ماريوبول الساحلية.

ولم يتسن لبي بي سي التحقق من الخبر بشكل مستقل.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكو قد قال لوسائل إعلام رسمية روسية إن القوات الانفصالية تشدد تطويق مدينة ماريوبول.

وكانت منظمات إنسانية قد حذرت من "ظروف مروعة" يعيشها سكان المدينة المحاصرة.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن الكثير من الناس نفد منهم الطعام والماء في ظل طقس شديد البرودة، وتشاجر بعض السكان مع بعضهم البعض من أجل الحصول على الإمدادات.

وقال النائب الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، لبي بي سي إن عدد المدنيين الذين قتلوا في ماريوبول ارتفع إلى 1300 شخص. ولم يتسن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.