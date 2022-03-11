تعاون بين جامعة الأزهر ومعهد المحاسبين الإداريين بالشرق الأوسط وإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استضافت جامعة الأزهر، ريشي ملهوترا مدير العلاقات الأكاديمية والمجتمعية لمعهد المحاسبين الإداريين بالشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق نائب شئون الدراسات العليا.

وألقى ملهوترا، تعريفية أوضح فيها التعريف بالخدمات التي يقدمها المعهد للطلاب والخريجين وآليات وآفاق التعاون بين المعهد والجامعة، وأشاد بالتعاون المستمر بين الجامعة والمعهد ومشاركتها الفعالة في حصول منتسبيها على خدمات المعهد.

ووجه ملهوترا، الشكر للدكتور محمد العوضي القائم بأعمال التنسيق والتواصل بين الجامعة والمعهد، المشرف على فريق الطلاب المشارك من الجامعة في المنافسات الدولية، مشيداً بتميزهم وجديتهم في العمل وقد قام بالإجابة على جميع تساؤلات الحضور فيما يخص المعهد وما يقدمه من شهادات وخدمات وآليات الحصول عليها.

وأكد الدكتور محمود صديق، حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العلمية والمهنية الرائدة في مختلف المجالات من أجل الارتقاء بمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب،بما يتناسب مع قيمة جامعة الأزهر وعراقتها.

وقال الدكتور عماد الصايغ وكيل كلية التجارة بنين بالقاهرة، إن اللقاء تضمن التعريف بأهمية المحاسبة الإدارية والاستفادة من خبرات وإمكانيات معهد المحاسبة الإدارية المتراكمة في الارتقاء بالمستوى المعرفي والتقني للمحاسب الإداري.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد العوضي الشكر لمدير العلاقات الأكاديمية والمجتمعية لمعهد المحاسبين الإداريين بالشرق الأوسط وإفريقيا، لجهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل توفير خدمات المعهد للطلاب، مشيرا إلى أن التعاون بين الجامعة والمعهد يعود لسنوات كثيرة حصل فيها العديد من طلاب الجامعة على شهادات المعهد والمنح التي يقدمها.

وجدير بالذكر أن معهد المحاسبين الإداريين هو الجمعية العالمية للمحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال، تأسس المعهد في العام ١٩١٩م وأصبح من أكبر الجمعيات التي تهتم بتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية وتتواجد فروعه في أكتر من ١٥٠ دولة و ٣٠٠ فرع للوصول لأكبر عدد من الدارسين والمحترفين، ويمنح المعهد شهادة CMA التي تعتبر إحدى أهم الشهادات في مجال المحاسبة الإدارية على مستوى العالم ولا يتم الحصول عليها إلا من خلال اختبار ينظمه المعهد.

وحضر الندوة، الدكتور عز الدين فكري أستاذ ورئيس قسم المحاسبة الأسبق، والدكتور عادل غريب وكيل كلية التجارة بنين لشئون التعليم والطلاب، ولدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات فرع أسيوط، والدكتور عماد قطب أستاذ ورئيس قسم المحاسبة السابق.

وأشاد الحضور بالتنظيم الجيد الذي قام به أعضاء فريق إيناكتس الأزهر، وسلم الدكتور محمود صديق درع الجامعة لريشي ملهوترا مدير العلاقات الأكاديمية والمجتمعية لمعهد المحاسبين الإداريين بالشرق الأوسط وإفريقيا، شاكراً له جهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل دعم العلاقة بين المعهد والجامعة.