بمشاركة 200 فتاة.. ماراثون رياضي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في جنوب سيناء – فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، فعاليات المارثون الرياضي للفتاة والمرأة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.

وانطلقت فعاليات المارثون على الكورنيش بمدينة طور سيناء، بداية من شارع 306 وحتى مبني تمكين المرأة، بمشاركة 200 فتاة، رافعين الأعلام المصرية، و مرددين الأغاني الوطنية.

وشارك في الماراثون اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددًا من القيادات بمديرية الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إن ملف تمكين المرأة في مصر يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية وجرى إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت إستراتيجية لتمكين المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال المجلس القومي للمرأة، بهدف أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا في إستراتيجية التنمية المستدامة .

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الماراثون ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة، ويشارك فيه 200 فتاة من مختلف المراحل العمرية، واستمر الماراثون لمسافة 2 كيلو متر، وجرى توزيع 200 تي شيرت على الفتيات، والأعلام المصرية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تولى للمرأة أهمية خاصة، ودمجها في كافة الألعاب الرياضية، فقد أصبحت الفتاة السيناوية تشارك في رياضات المصارعة، والجمباز، والكارتيه، والملاكمة، وكرة اليد والقدم، وغيرها من الألعاب، لافتًا إلى أنهم نجحوا في تحقيق المراكز متعددة في البطولات التي يجري تنظيمها على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يجري تنظيم ورش عمل متعددة لتعليم الفتيات فنون الرسم، والأشغال اليدوية المختلفة، إقامة المعارض لعرض منتجاتهم.