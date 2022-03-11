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شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: خسائرنا تجاوزت 119 مليار دولار منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الخسائر المباشرة للغزو الروسي لأراضيهم تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لـ”العربية”.
وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بأكثر من 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بحسب وزير البنية التحتية في أوكرانيا أوليكسندر كوبراكوف.
وترتفع تكلفة الغزو الروسي لأوكرانيا بعد مرور ستة عشر يومًا منذ بدئها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تُكبد الدولتان بعضهما البعض خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
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