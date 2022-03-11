شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سنستعين بمتطوعين من الشرق الأوسط في قتال أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر اليوم الجمعة لمشاركة آلاف المقاتلين من الشرق الأوسط في القتال ضد أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي،إن هناك 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا داخل منطقة دونباس الانفصالية شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين "إذا رأيت أن كل هؤلاء الناس يريدون الحضور لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس، بمحض إراداتهم وليس من أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع".

واقترح شويجو أيضا تسليم أنظمة مضادة للدبابات أمريكية الصنع مثل جافلين وستينجر إلى مقاتلين من الانفصاليين في منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وأضاف بوتين "بالنسبة لتسليم الأسلحة، خاصة تلك المصنوعة في الغرب التي وقعت في أيدي الجيش الروسي، فإنني بالطبع أؤيد إمكانية منحها للوحدات العسكرية التابعة لجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك".

وقال لشويجو "من فضلك افعل ذلك".

وغزت روسيا أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير شباط بعد أن اعترف بوتين مباشرة بالمنطقتين الانفصاليتين باعتبارهما دولتين مستقلتين، وهو إجراء لقي إدانة دولية بوصفه غير مشروع.

وقالت روسيا إن "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا كانت استجابة اضطرارية لما وصفته بإبادة جماعية ارتكبتها أوكرانيا ضد المتحدثين باللغة الروسية في شرق البلاد، وهي ذريعة رفضتها كييف والغرب باعتبارها دعاية للحرب لا أساس لها.