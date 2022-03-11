شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عدة مطارات في جنوب روسيا حتى 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت السلطات الروسية حظر الطيران في جنوب البلاد حتى يوم 20 مارس الجاري، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن مطارات مدينتي كراسنودار الكبرى وأنابا، على البحر الأسود ستظل مغلقة، حسبما أعلنت شركة "إيروديناميكا" المشغلة للمنشأتين اليوم الجمعة.

ولا يزال مطارا جليندزهيك وروستوف-أون-دون مغلقين بسبب قيود الطيران، وفقا للشركة. وبحسب معلومات رسمية، تم استئناف الرحلات الجوية بشكل مبدئي في منتجع سوتشي السياحي على البحر الأسود.

وأغلقت روسيا في البداية أكثر من 10 مطارات في جنوب البلاد حتى الثاني من مارس، بعد غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير. وتم تمديد حظر الطيران لاحقا حتى