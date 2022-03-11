محكمة كويتية تبرئ هيا الشعيبي من دعوى أقامتها فنانة مشهورة

وقالت الفنانة هيا الشعيبي في منشور عبر حسابها في "أنستغرام": "إن المحكمة قضت ببراءتها من شكوى كيدية من إلهام الفضالة بعد ترافع المحامي سعد الحسين".

واكتفت الشعيبي بعبارة "الحمد لله" تعليقا على الحكم دون ذكر تفاصيل أخرى بشأنه.

وتزامن إعلان براءة الشعيبي بإعلان الفنانة إلهام الفضالة مطالبتها بتعويض بقيمة 50 ألف دينار"165 ألف دولار" في دعوى مدنية ضد فنانة مشهورة لم تكشف عن هويتها.

وكشفت المحامية مريم البحر وكيلة الفنانة إلهام الفضالة عن مطالبتها بتعويض مدني لصالح موكلتها، بعد صدور حكم بإحالة الدعوى المدنية ضد فنانة مشهورة، وفق ما ذكرته الفضالة ومحاميتها عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد أعلنت في تموز العام 2021، لجوءها للقضاء ورفع دعاوى ضد 3 مشاهير، قالت إنهم أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من الفنان شهاب جوهر.