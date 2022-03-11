مصرع وإصابة 18 شخصا بحادث مروري مروع في بابل (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حادث إصطدام أربع مركبات على الطريق الدولي السريع ضمن قاطع المحافظة الشمالي، أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة ١٢ آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية".

وأضافت، أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت وعلى الفور بنقل المصابين الى المستشفى لتقلي العلاج والجثث الى الطب العدلي، فيما اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة حول الحادث".