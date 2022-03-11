شكرا لقرائتكم خبر عن تشيانج يدعو إلى ضبط النفس في الصراع الروسي الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج إلى ضبط النفس، في الصراع في أوكرانيا، لتجنب كارثة إنسانية.

وقال تشيانج إن الوضع في أوكرانيا " مقلق فعلا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين اليوم الجمعة عقب انتهاء انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب(البرلمان) "نأمل بإخلاص في أن يهدأ الوضع ويعود السلام في أقرب وقت".

وتابع رئيس الوزراء الصيني إنه من المهم حاليا دعم روسيا وأوكرانيا في مفاوضاتهم.

وقال " إننا ندعم ونشجع جميع الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة".

ودعا لي إلى ضبط النفس، قائلا إنه من المهم منع تصاعد التوترات أو حتى خروجها عن السيطرة".

وانتقد رئيس الوزراء الصيني أيضا العقوبات الدولية ضد روسيا.

وقال إن "العقوبات ذات الصلة ستضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي. هذا الوضع ليس في مصلحة أحد".

وأكد دبلوماسيون وخبراء أن الصين لا ترغب حقا، في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت جود بلانشيت، الخبيرة الصينية، بمركز الدراسات الاستراتيجية "لا ، لثانية واحدة. الصين ليست طرفا محايدا. إن دعمها لموسكو مستتر ، وعلى وشك الإعلان عنه".

وأوضح مسؤولون صينيون أيضا على هامش المؤتمر أن الصين تفضل أن تكون بمنأى عن الصراع.

يشار إلى أن الصين لم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا .