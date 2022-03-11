شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تأمل في فتح ممر إنساني من ماريوبول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن بلادها تأمل في فتح "ممر إنساني" للمدنيين لمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة اليوم الجمعة.

ويعيش السكان منذ أكثر من أسبوع تحت النيران بدون كهرباء أو مياه في المدينة الاستراتيجية المهمة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، وفشلت مرارا محاولات ترتيب وقف إطلاق نار محلي وفتح ممر آمن.

وقالت فيريشوك في بيان عبر التلفزيون "نأمل أن تنجح اليوم" وأبدت أملها في فتح العديد من الممرات الإنسانية الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستفتح ممرات إنسانية من كييف وسومي وخاركيف وماريوبول وتشرنيهيف.

وذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه لم يتمكن مدني واحد من مغادرة ماريوبول أمس الخميس بعد يوم من هجوم على مستشفى قال إنه أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وألقى زيلينسكي باللوم على القصف الروسي في فشل محاولة الإجلاء.

وتحمل روسيا أوكرانيا مسؤولية الفشل في فتح الممرات الإنسانية وتنفي استهداف المدنيين. وتصف موسكو هجومها بأنه "عملية خاصة" ترمي لنزع سلاح أوكرانيا وإزاحة القادة الذين تسميهم بالنازيين الجدد.