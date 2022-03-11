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منتدى الاعلاميات العراقيات يكرم عددا من الصحفيات‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - بحضور عربي وبالتعاون مع منظمات دولية تم الاحتفال بتكريم عدد من الاعلاميات العراقيات والعربيات وسط تاكيدات على ضروة توفير الدعم للصحفيات من اجل الاستمرار بتغطية الاحداث السياسية والامنية .

بمشاركة عشر دول عربية تم الاحتفاء بتكريم عدد من الاعلاميات العراقيات والعربيات.. تكريم جاء لدعم المرأة لمواصلة عملها الصحفي، سيما بعد الدور الكبير الذي قدمته الصحفيات بنقل الاحداث ابان الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وكذلك بسالتهن في فتح ملفات الفساد


الحد من التمييز ضد عمل الصحفيات داخل المؤسسات الاعلامية بالاضافة الى فسح المجال اكثر امامهن لمزاولة المهنة كانت ابرز المطالب التي طرحتها الشخصيات الحاضرة كون العمل الصحفي ليس حكرا على جنس واحد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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