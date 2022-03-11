«فيس بوك» يسمح بالمنشورات المعادية للجيش الروسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عملاق التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أنه قرر استثناء الخطاب المناهض للقوات الروسية في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة بحظر أيّ محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيراً إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن آندي ستون، المسئول عن الاتصالات في ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، قال في بيان إنه "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتاً بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل +الموت للغزاة الروس+".

وأضاف ستون أن "فيس بوك" لن يسمح بالمقابل "بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".

يأتي هذا بعدما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، بأن تحديث هذه القواعد ينطبق على كل من أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قرت روسيا حظر موقع فيس بوك على أراضيها وذلك رداً على قرار المجموعة الكاليفورنية فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصاً قناة "آر تي" وموقع "سبوتنيك".

وبهذا القرار، انضمت روسيا لى قائمة الدول التي تحظر أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، بجانب الصين وكوريا الشمالية.

كما فرضت روسيا ايضاً قيوداً شديدة على الوصول إلى موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكانت روسيا قد اعتمدت قانوناً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً كل من ينشر معلومات تهدف إلى "تشويه سمعة" الجيش أو تدعو لفرض عقوبات على موسكو.

ومنذ بدأت القوات الروسية عملياتها في أوكرانيا قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة علاقاتها مع موسكو.

وعلّقت "مايكروسوفت" و"آبل" مبيعات منتجاتهما في روسيا، في حين علّقت "نتفليكس" و"إنتل" و"إير بي إن بي" أنشطتها في هذا البلد.