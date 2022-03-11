النقل توجه نداءً للمواطنين بسبب ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –أسامة علي:

طالبت وزارة النقل، المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وأكدت وزارة النقل، في بيان الجمعة، أن رشق القطارات بالحجارة يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، ويتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.