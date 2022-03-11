بدء التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بدأ منذ قليل التصويت بانتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا، وذلك بمقر الاقتراع في المقر الرئيسي للحزب.

بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وسوف تستمر حتى الخامسة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب أنه تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية"، علما بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور الموزعة.

وطالبت اللجنة الناخبين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وتضم اللجنة المشرفة على الانتخابات، فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبا لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضوا، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوا، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوا، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضوا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوا.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المشرفة بإعلان النتيجة النهائية.