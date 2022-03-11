حدث ليلاً| حريق المرج.. وإعلان قطر حليفًا رئيسيًا لأمريكا من خارج الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بغرفة غاز في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل غرفة غاز بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، في محافظة القاهرة.

رد رسمي من "غاز مصر" بشأن حريق مؤسسة الزكاة في المرج

قالت شركة غاز مصر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنه في تمام الساعة التاسعة مساء، ورد إلى غرفة طوارئ المرج بلاغ يفيد بوجود حريق غب أحد المنظمات بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

أوكرانيا تعلن فقدانها الاتصال مع منشآت النفايات المشعة بتشرنوبل

أبلغت السلطات الأوكرانية وكالة الطاقة الذرية بفقدانها الاتصال مع منشآت النفايات المشعة في محطة تشرنوبل، وسط تصاعد المخاوف من حدوث أضرار بالمفاعلات النووية.

بايدن يعلن قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميا، قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وزير الزراعة: "الصادرات المصرية بقى ليها اسم كبير في دول العالم"

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التعاقد مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان، متابعًا: ":الصادرات المصرية بقى ليها اسم كبير في دول العالم".

مصرع شخص أعلى وصلة الموت بالشيخ زايد

لقي شخص مصرعه في حادث مروري بوصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد، اليوم الجمعة.

تعيين وزير إعلام جديد في لبنان خلفا لجورج قرداحي

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مرسوم تعيين المهندس زياد تيودور المكاري وزيرا للإعلام في الحكومة اللبنانية خلفا للوزير السابق جورج قرداحي الذي تقدم باستقالته من الحكومة في 3 ديسمبر الماضي ليتولى المكاري هذه الحقيبة الوزارية التي تواجه العديد من التحديات.