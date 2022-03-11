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بالفيديو.. انفجارات تهز وسط أوكرانيا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة
تكافح فرق الإنقاذ الأوكرانية على الأرض لإنقاذ المصابين

تكافح فرق الإنقاذ الأوكرانية على الأرض لإنقاذ المصابين

قالت إدارة خدمات الطوارئ الأوكرانية، يوم الجمعة، إن انفجارات هزّت مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص واحد على الأقل، عقب 3 غارات ضربت مدينة دنيبرو.

وأشارت الإدارة في بيان صباح الجمعة، إلى أن “ثلاث غارات جوية وقعت في المدينة أصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، يوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على جميع الجبهات في البلاد.

من جانبها قالت شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية يوم الخميس، أظهرت قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة شمال غربي كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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