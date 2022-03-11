«المحكمة الدولية» تدين عضوين آخرين في «حزب الله» باغتيال رفيق الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الخميس)، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من «حزب الله»، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتَيْ توقيف بحقهما، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقررت الغرفة، كما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا، «بالإجماع، فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي».

وقالت «نعلن بالإجماع» أنهما «مذنبان»، في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر في «حزب الله»، هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005.